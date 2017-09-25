У Дніпрі відкрили пам'ятник двом застреленим на посту патрульним

У Дніпрі відкрили пам'ятник патрульним поліцейським Ользі Макаренко й Артему Кутушеву, яких рік тому застрелив злочинець, що перебував у розшуку.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба міської поліції.

Урочисте відкриття меморіалу відбулося в понеділок на території міського автовокзалу, де сталася трагедія. Пам'ятник заввишки приблизно в один метр має вигляд шеврона з іменами загиблих.

"Пам’ятний знак встановили за ініціативою небайдужих мешканців міста. Його автором став волонтер Володимир Нижник", - розповіли у поліції.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху –поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Суд над убивцею і досі триває.

Українська правда