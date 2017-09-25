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В Днипре открыли памятник двум застреленным на посту патрульным

Понедельник, 25 сентября 2017, 16:22

В Днипре открыли памятник патрульным полицейским Ольге Макаренко и Артему Кутушеву, которых год назад застрелил преступник, находившийся в розыске.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба городской полиции.

Торжественное открытие мемориала состоялось в понедельник на территории городского автовокзала, где случилась трагедия. Памятник высотой примерно в один метр имеет вид шеврона с именами погибших.

"Памятный знак установили по инициативе неравнодушных жителей города. Его автором стал волонтер Владимир Нижник", - рассказали в полиции.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения полицейского Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Суд над убийцей до сих пор продолжается.

Украинская правда

Темы: Днепрполиция
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