До Мінська прибув російський спецназ

Підрозділ окремого з'єднання спеціального призначення Повітряно-десантних військ Росії в понеділок прибув до Мінська для участі в спільному двосторонньому тактико-спеціальному навчанні.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії.

"Під час навчання, яке проходитиме на одному з полігонів Збройних сил Республіки Білорусь, між собою будуть взаємодіяти підрозділи з'єднань спеціального призначення ПДВ Росії і сил спеціальних операцій ЗС РБ", - сказано в повідомленні.

Підготовка до навчання, згідно з інформацією, буде здійснюватися з 25 вересня по 8 жовтня.

Українська правда