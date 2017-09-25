В Минск прибыл российский спецназ

Подразделение отдельного соединения специального назначения Воздушно-десантных войск России в понедельник прибыло в Минск для участия в совместном двухстороннем тактико-специальном учении.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В ходе учения, которое пройдет на одном из полигонов Вооруженных сил Республики Беларусь, между собой будут взаимодействовать подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС РБ", - сказано в сообщении.

Подготовка к учению, согласно информации, будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября.

Украинская правда