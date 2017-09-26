Пентагон представить Трампу варіанти вирішення проблеми КНДР

Пентагон представить президенту США Дональду Трампу варіанти дій щодо Північної Кореї, якщо провокації з боку Пхеньяна триватимуть.

Про це заявив прес-секретар Пентагону полковник Роберт Меннінґ, повідомляє Голос Америки.

"Якщо Північна Корея не припинить свої провокаційні дії, то ми обов'язково подамо президенту Трампу варіанти вирішення північнокорейської проблеми", - сказав Меннінґ.

Ця заява була зроблена після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї назвав твіт американського президента про лідера КНДР Кім Чен Ина оголошенням війни і заявив, що його країна залишає за собою право збивати американські бомбардувальники навіть в тих випадках, коли вони не перебувають в повітряному просторі КНДР.