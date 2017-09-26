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Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР

Вторник, 26 сентября 2017, 00:44
Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР
afp

Пентагон представит президенту США Дональду Трампу варианты действий в отношении Северной Кореи, если провокации со стороны Пхеньяна продолжатся.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Меннинґ, сообщает Голос Америки.

"Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы обязательно подадим президенту Трампу варианты решения северокорейской проблемы", - сказал Меннинґ.

Это заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Северной Кореи назвал твит американского президента о лидере КНДР Ким Чен Ыне объявлением войны и заявил, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Темы: Северная КореяСША
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