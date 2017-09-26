Поліція вважає, що активіст ХАЦ Лісічкін міг інсценувати напад на себе

Поліція встановила особи нападників на члена правління Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех, передає Інтерфакс-Україна.

"Обидві особи, які вчинили правопорушення, були встановлені. У суботу запросили на впізнання ... У результаті пізнання вони повідомили слідству про те, що саме вони причетні до цієї події і скоїти це правопорушення їх попросив один зі знайомих, передавши за це грошові кошти. Один з них повідомив, що є кандидатом у майстри спорту з боксу і якби завдавав тілесні ушкодження, вони були б набагато серйознішими", - розповів Бех на брифінгу в понеділок.

Він також повідомив, що Лісічкін нападників не впізнав.

За словами Беха, обидва нападники старші за 40 років, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, наразі - безробітні.

У свою чергу, начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, що також брав участь у брифінгу, повідомив, що особи нападників були встановлені, зокрема на підставі записів із камер відеоспостереження.

За його словами, слідство розглядає можливість інсценування нападу на Лісічкіна як одну з версій.

"Це було інсценування чи не інсценування - це питання актуальне, розглядається, як одна з версій", - сказав Тимошко.

Як повідомив Бех, зі слів нападників, в організації та скоєнні нападу було задіяно 4 людини. Троє з них уже дають свідчення, а четвертий переховується.

Начальник ГУ Нацполіції також заявив, що є перспектива розкриття нападу на депутата Харківської облради від партії "Самопоміч", голову правління "Харківського антикорупційного центру" Дмитра Булаха наприкінці серпня.

Водночас він запевнив, що напади на Лісічкіна і Булаха не пов'язані між собою.

Як відомо, 30 серпня неподалік від метро "ХТЗ" у Харкові двоє невідомих напали на депутата Харківської облради та голову ГО "Харківський антикорупційний центр" Дмитра Булаха.

Його колеги пов’язують напад на нього з його професійною діяльністю.

Вранці 18 вересня двоє невідомих напали на члена правління громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Євгена Лісічкіна.

Сам Лісічкін раніше заявляв, що запам’ятав обличчя обох нападників.