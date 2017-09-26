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Головному піарнику Єфремова повідомили про підозру

Вівторок, 26 вересня 2017, 11:30

Прокурор Луганської області повідомив про зміну раніше повідомленої підозри депутату Луганської облради, а нині одному з посадовців так званої "Адміністрації Голови ЛНР".

Про це повідомляє сайт Прокуратури Луганської області.

Відзначається, що відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 (умисні дії, спрямовані на пособництво насильницькому поваленню конституційного ладу та захопленню державної влади),

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) КК України стосовно депутата Луганської обласної ради VI скликання.

Встановлено, що у 2014 році громадянин України надав згоду та ініціював своє призначення на посаду так званого "помічника з внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю Голови "Луганської народної республіки".

"Наразі так званий посадовець забезпечує інформаційну політику та здійснює пропаганду діяльності терористичної організації "ЛНР" на окупованій території Луганської області, порушуючи інтереси громадян України, які мешкають на вказаній території", - йдеться в повідомленні.

Депутата, який переховується від органів слідства та суду, оголосили у розшук.

На підставі ухвали суду розпочато спеціальне досудове розслідування.  

Депутату загрожує від 5 до 15 років ув’язнення.

У прокуратурі не називають прізвище громадянина, однак за деталями біографії можна встановити, що мова йде про Родіона Мірошника. 

 
Родіон Мірошник 

Як відомо, Родіон Мірошник очолював "Луганське обласне телебачення". З 2004 року він вважається головним піарником єфремівського угруповання.

У 2004 році канал Мірошника прославився істеричними сюжетами про "помаранчеву чуму" і українофобськими випадами, і з тих пір ніколи не знижував градус пропаганди.

Сам Мірошник придбав широку популярність після висловлювань расистського характеру. Він назвав українців "недорасою" під час сесії обласної ради.

Після початку війни на Донбасі, Мірошник приїхав до Луганська, де працює з ватажком бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким. 

Теми: прокуратураДонбас
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