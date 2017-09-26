Главному пиарщику Ефремова сообщили о подозрении

Прокурор Луганской области сообщил об изменении ранее сообщенного подозрения депутату Луганского облсовета, а ныне одному из должностных лиц так называемой "Администрации Главы ЛНР".

Об этом сообщает сайт Прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 (умышленные действия, направленные на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти),

ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины в отношении депутата Луганского областного совета VI созыва.

Установлено, что в 2014 году гражданин Украины дал согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого "помощника по внутренней политике и связям с общественностью председателя "Луганской народной республики".

"Сейчас так называемый чиновник обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности террористической организации "ЛНР" на оккупированной территории Луганской области, нарушая интересы граждан Украины, проживающих на указанной территории", - говорится в сообщении.

Депутата, скрывающегося от органов следствия и суда, объявили в розыск.

На основании постановления суда начато специальное досудебное расследование.

Депутату грозит от 5 до 15 лет заключения.

В прокуратуре не называют фамилию гражданина, однако по деталям биографии можно установить, что речь идет о Родионе Мирошнике.

Родион Мирошник

Как известно, Родион Мирошник возглавлял "Луганское областное телевидение". С 2004 года он считается главным пиарщиком ефремовской группировки.

В 2004 году канал Мирошника прославился истерическими сюжетами об "оранжевой чуме" и украинофобскими выпадами, и с тех пор никогда не снижал градус пропаганды.

Сам Мирошник приобрел широкую известность после высказываний расистского характера. Он назвал украинский "недорасой" во время сессии областного совета.

После начала войны на Донбассе, Мирошник приехал в Луганск, где работает с главарем боевиков "ЛНР" Игорем Плотницкий.