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НАЗК перевірить ректора з Одеси, який приховав бізнес дружини

Вівторок, 26 вересня 2017, 11:31

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларації ректора Одеського економічного університету Михайла Звєрякова, який не задекларував бізнес дружини.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення Центру протидїї корупції.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб дружина ректора Наталя Звєрякова разом із депутатом Одеської міськради від "Опозиційного блоку" Оксаною Гончарук заснувала компанію з управління активами "Гіз Капітал". Внесок Звєрякової у статутний капітал фірми склав 6 мільйонів гривень.

До кінця 2016 року Звєрякова була у співзасновниках фірми, а влітку в компанії змінилися власники. 

Прикметно, що депутат Гончарук у своїй декларації за 2016 рік вказала частку Звєрякової у спільній компанії, а ректор одеського університету корпоративні права власної дружини не задекларував. 

Українська правда

Теми: НАЗКдекларації
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