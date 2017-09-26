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НАПК проверит ректора из Одессы, который скрыл бизнес жены

Вторник, 26 сентября 2017, 11:31

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку декларации ректора Одесского экономического университета Михаила Зверякова, который не задекларировал бизнес жены.

Об этом говорится в ответе НАПК на обращение Центра противодействия коррупции.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц жена ректора Наталья Зверякова вместе с депутатом Одесского горсовета от "Оппозиционного блока" Оксаной Гончарук основала компанию по управлению активами "Гиз Капитал". Вклад Зверяковой в уставный капитал фирмы составил 6 миллионов гривен.

До конца 2016 года Зверякова была в соучредителях фирмы, а летом в компании сменились собственники.

Примечательно, что депутат Гончарук в своей декларации за 2016 год указала долю Зверяковой в совместной компании, а ректор одесского университета корпоративные права собственной жены не задекларировал.

Украинская правда

Темы: НАПКдекларации
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