НАПК проверит ректора из Одессы, который скрыл бизнес жены
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку декларации ректора Одесского экономического университета Михаила Зверякова, который не задекларировал бизнес жены.
Об этом говорится в ответе НАПК на обращение Центра противодействия коррупции.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц жена ректора Наталья Зверякова вместе с депутатом Одесского горсовета от "Оппозиционного блока" Оксаной Гончарук основала компанию по управлению активами "Гиз Капитал". Вклад Зверяковой в уставный капитал фирмы составил 6 миллионов гривен.
До конца 2016 года Зверякова была в соучредителях фирмы, а летом в компании сменились собственники.
Примечательно, что депутат Гончарук в своей декларации за 2016 год указала долю Зверяковой в совместной компании, а ректор одесского университета корпоративные права собственной жены не задекларировал.
Украинская правда