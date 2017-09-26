Волкер: Миротворцы "по-кремлевски" еще больше разделят Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что привлечение миротворцев на Донбасс на условиях, предложенных Россией, только углубит конфликт.



Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".



"Когда мы говорим собственно о присутствии миротворцев, (на Донбассе - ред.) то, что предложила Россия в ООН является очень узкой концепцией и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну. Это неприемлемо для любого. Так территорию (Украины - ред.) не восстановить", - сказал он.



"С другой стороны, если мы сможем установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживания тяжелого оружия и установить контроль за украинской-российской границей со стороны Украины, то это станет много обещающей инициативой. Оба правительства сейчас рассматривают концепцию, чтобы превратить ее в такую, что будет значимой и полезной", - добавил он.



Волкер заявил, что поскольку Россия начала переговоры по миротворцам, то она уже готова для принятия какого-то решения по миссии ООН.



"Они три года ничего не делали. Раньше они не предлагали ввести миротворческую миссию... Поэтому тот факт, что они открыли этот разговор, означает, что они готовы это обсуждать", - сказал он.



Как известно, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что советник президента РФ Владислав Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.



Украинская правда