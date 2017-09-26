Відвідувачам Балі краще триматися подалі від вулкану Агунг – МЗС

Громадянам України, які перебувають або планують відвідати східну частину острова Балі, рекомендують не наближатися до вулкану Агунг ближче, ніж на 12 км.

Таку рекомендацію поширило Міністерство закордонних справ України 26 вересня у зв’язку з активізацією вулкану Агунг (район Карангасем, провінція Балі, Індонезія).

"МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають або планують відвідати східну частину острова Балі, де спостерігається сейсмічна та вулканічна загроза, утримуватися від наближення до вказаного об’єкту на відстань менше ніж 12 км, виявляти підвищену увагу та обережність під час перебування в цьому районі", – закликає МЗС.

Також людям радять уважно стежити за повідомленнями компетентних органів та місцевих служб щодо розвитку ситуації, у тому числі – стосовно її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, що може зазнавати змін.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід звернутися до посольства України в Індонезії на "гарячу лінію" +62-8788-489-0918 чи електронну пошту emb_id@mfa.gov.ua, або ж до МЗС на "гарячу лінію" +38 044 238 16 57 чи e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Як відомо, декілька днів тому Індонезія оголосила найвищий рівень попередження щодо можливого виверження вулкану Агунг на популярному серед туристів острові Балі.

Евакуація триває, домівки вже покинули 57 тисяч людей.

Чиновники запевняють, що для туристів виверження не становить небезпеки, але міжнародний аеропорт Балі в Денпасарі доведеться закрити на час виверження.

Під час останнього виверження вулкану Агунг у 1963 році загинули понад 1000 людей.