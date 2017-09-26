Посетителям Бали лучше держаться подальше от вулкана Агунг – МИД

Гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить восточную часть острова Бали, рекомендуют не приближаться к вулкану Агунг ближе, чем на 12 км.



Такую рекомендацию распространило Министерство иностранных дел Украины 26 сентября в связи с активизацией вулкана Агунг (район Карангасем, провинция Бали, Индонезия).



"МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить восточную часть острова Бали, где наблюдается сейсмическая и вулканическая опасность, воздерживаться от приближения к указанному объекту на расстояние менее 12 км, проявлять повышенное внимание и осторожность во время пребывания в этом районе", – призывает МИД.



Также людям советуют внимательно следить за сообщениями компетентных органов и местных служб о развитии ситуации, в том числе – касательно ее влияния на расписание движения авиационного транспорта, которое может меняться.



В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обратиться в посольство Украины в Индонезии на "горячую линию" + 62-8788-489-0918 или электронную почту emb_id@mfa.gov.ua, или же в МИД на "горячую линию" +38 044238 16 57 или e-mail cons_or@mfa.gov.ua.





Как известно, несколько дней назад Индонезия объявила наивысший уровень предупреждения о возможном извержения вулкана Агунг на популярном среди туристов острове Бали.



Эвакуация продолжается, дома покинули уже 57 тысяч человек



Чиновники уверяют, что для туристов извержение не представляет опасности, но международный аэропорт Бали в Денпасаре придется закрыть на время извержения.



Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибли более 1000 человек.