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У Росії погрожують заборонити Facebook

Вівторок, 26 вересня 2017, 12:58

Глава Роскомнадзора Олександр Жаров заявив, що якщо Facebook не виконає вимоги закону про зберігання персональних даних росіян на території РФ, він буде заблокований в Росії.

Про це він заявив журналістам у вівторок, передає "РИА Новости".

"Закон обов'язковий для всіх, і тому сумнівів немає - в будь-якому випадку ми або доб'ємося того, щоб закон був виконаний, або компанія припинить роботу на території РФ, як, на жаль, сталося з LinkedIn. Тут винятків немає", - сказав Жаров.

"Ми прекрасно усвідомлюємо, що Facebook має значну кількість користувачів на території РФ, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що це не унікальний сервіс, є й інші соціальні мережі. Тому ми будемо домагатися, щоб 242-й закон компанією Facebook був дотриманий", - додав глава Роскомнадзору.

За його словами, Facebook продовжує запевняти відомство, що розмірковує, як виконати закон. "Офіційних листів до нас від них не надходило. У нас в планах перевірок за цим напрямком до кінця 2017 року Facebook немає, а в 2018 році подумаємо", - сказав Жаров.

Як відомо, з 2015 року закон "Про персональні дані" РФ вимагає від російських або закордонних компаній забезпечувати запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення персональних даних росіян з використанням баз даних, що знаходяться на території РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяfacebookсоцмережізаборона
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