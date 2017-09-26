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В России грозятся запретить Facebook

Вторник, 26 сентября 2017, 12:58

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если Facebook не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, он будет заблокирован в России.

Об этом он заявил журналистам во вторник, передает "РИА Новости".

"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нету — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил глава Роскомнадзора.

По его словам, Facebook продолжает говорить ведомству, что рассматривает, как исполнить закон. "Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", — сказал Жаров.

Как известно, с 2015 года закон "О персональных данных" РФ требует от российских или зарубежный компаний обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияfacebookсоцсетизапрет
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