Київ дбає про комфорт громадян угорського походження – МЗС

Глава українського МЗС Павло Клімкін, запевняє, що українська влада працює над тим, щоб громадяни України угорського походження відчували себе максимально комфортно в ЄС і в Україні.

Про це він написав у Твіттер 26 вересня.

"Ми працюємо над тим, щоб громадяни України угорського походження почувалися максимально комфортно і в ЄС, і в Україні", – наголошує глава МЗС.

"Більше мов – більше можливостей. Конструктив у діалозі дозволить зняти непорозуміння", – вважає міністр.

В свою чергу віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що глибоко розчарована невиправдано емоційною і недалекоглядною заявою МЗС Угорщини щодо Закону України "Про освіту".

Віце-прем'єр шкодує, що партнери не демонструють бажання розібратися в суті та важливих деталях.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що цей закон жодним чином не обмежує прав національних меншин на здобуття освіти рідною мовою: таке право є в них у закладах дошкільної освіти, в початковій школі, а також у середній, яка включатиме значний перелік викладання предметів мовою національних меншин.

Також закон не порушує міжнародних зобов`язань України.

"Впевнена, експертиза Ради Європи, за якою ми самі ініціативно звертаємося, дуже скоро це підтвердить, поклавши край зовнішнім маніпуляціям навколо цього важливого питання нашої внутрішньої політики", – наголосила віце-прем'єр.

Климпуш-Цинцадзе зазначає, що як відповідальний, послідовний партнер і багатонаціональна країна Україна протягом усіх років після відновлення незалежності гарантує дотримання прав усіх національних меншин.

"При цьому ситуація, коли громадяни України, закінчивши державну школу, не вміють ані читати, ані писати, ані бодай говорити українською – неприйнятна. Це вже не про права, а якраз про дискримінацію. Такі випускники позбавлені права на вибір вищої освіти, позбавлені можливостей вибору реалізації себе в найрізноманітніших галузях, а отже приречені на маргінальне становище в суспільстві", – наголошує міністр.

В свою чергу заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що заяви Угорщини пов’язані з виборами в цій країні, а також намаганням відволікти увагу від проблем з ЄС.

"Ці всі істеричні заяви угорської сторони пов’язані передусім з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться наступного року, а також з тим, що Угорщина хоче відвернути увагу від нинішніх проблем у відносинах з ЄС, зокрема у контексті міграційних питань", – сказав Єлісєєв в ефірі "Радіо Свобода".

На думку Єлісєєва, Україні треба діяти спокійно та зважено, але при цьому не поступатися національними інтересами.

"Ми маємо продемонструвати, що ми є велика європейська нація, що у нас є свої національні інтереси і що у нас є свій хребет. І нас на цьому шляху не зламати", – заявив заступник глави АП.

За його словами, в питані закону про освіту потрібен діалог, але угорська сторона замість того, щоб врегулювати проблему в двосторонньому форматі, "вирішила йти на більш широкий формат".

"Ми готові до двосторонніх консультацій, залучити експертів, щоб довести, що цей закон відповідає найкращим європейським стандартам і відповідає, як інтересам угорської національної меншини, так і інтересам української сторони", – додав Єлісєєв.

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Як відомо, 26 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Таке рішення стало відповіддю офіційного Будапешта на підписання президентом Петром Порошенком закону "Про освіту".

Валентина Романенко, УП