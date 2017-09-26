Киев заботится о комфорте граждан венгерского происхождения – МИД

Глава украинского МИД Павел Климкин, заверяет, что украинские власти работают над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно в ЕС и в Украине.



Об этом написал в Твиттер 26 сентября.



"Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", - отмечает глава МИД.

"Больше языков - больше возможностей. Конструктив в диалоге позволит снять недоразумение", - считает министр.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что глубоко разочарована неоправданно эмоциональным и недальновидным заявлением МИД Венгрии относительно Закона Украины "Об образовании".

Вице-премьер сожалеет, что партнеры не демонстрируют желание разобраться в сути и важных деталях.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что этот закон никак не ограничивает прав национальных меньшинств на получение образования на родном языке: такое право они имеют в учреждениях дошкольного образования, в начальной школе, а также в средней, которая будет включать значительный перечень преподавания предметов на языке национальных меньшинств.

Также закон не нарушает международных обязательств Украины.

"Уверена, экспертиза Совета Европы, относительно которой мы сами инициативно обращаемся, очень скоро это подтвердит, положив конец внешней манипуляциям вокруг этого важного вопроса нашей внутренней политики", - подчеркнула вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отмечает, что как ответственный, последовательный партнер и многонациональная страна Украина на протяжении всех лет после восстановления независимости гарантирует соблюдение прав всех национальных меньшинств.

"При этом ситуация, когда граждане Украины, закончив государственную школу, не умеют ни читать, ни писать, ни хотя бы говорить на украинском – неприемлема. Это уже не о правах, а как раз о дискриминации. Такие выпускники лишены права на выбор высшего образования, лишены возможностей выбора реализации себя в самых различных областях, а следовательно обречены на маргинальное положение в обществе", – отмечает министр.

В свою очередь заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что заявления Венгрии связаны с выборами в этой стране.

"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов", – сказал Елисеев в эфире "Радио Свобода".

По мнению Елисеева, Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не уступать национальные интересы.



"Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать", – заявил заместитель главы АП.



По его словам, в вопросе закона об образовании нужен диалог, но венгерская сторона вместо того, чтобы урегулировать проблему в двустороннем формате, "решила идти на более широкий формат".



"Мы готовы к двусторонним консультациям, привлекать экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает, как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", – добавил Елисеев.

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Как известно, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт решил блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Петром Порошенко закона "Об образовании".

Валентина Романенко, УП