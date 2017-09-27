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До України не пустили депутатку Європарламенту

Середа, 27 вересня 2017, 16:51

Прикордонники не дозволили в'їзд на територію України депутату Європарламенту від угорської радикальної партії "Йоббік" Крістіні Морваі.

Про це повідомляє у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Близько 15 години на Закарпатті на кордоні з Угорщиною співробітники Держприкордонслужби виявили та не пропустили в Україну угорську політичну діячку, якій Служба безпеки України заборонила в’їзд до липня 2019 року", - пише він.

За його словами, Морваі прибула в пункт пропуску "Лужанка", де під час паспортного контролю прикордонники виконали доручення СБУ відносно неї.

"За наявною інформацією вона у 2014 році відвідувала тимчасово непідконтрольні території окремих районів Донецької та Луганської областей і висловлювала підтримку самопроголошеним керівникам на цих територіях", - повідомив Слободян.

Він зазначив, що депутату вручили рішення про відмову в перетинанні державного кордону, де вказані правові підстави для обмеження в’їзду до України.

 
Крістіна Морваі
Фото alfahir.hu

Українська правда

Теми: ЄвропарламентПрикордонна службаУгорщина
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