Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину не пустили депутата Европарламента

Среда, 27 сентября 2017, 16:51

Пограничники не разрешили въезд на территорию Украины депутату Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Кристине Морваи.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Около 15:00 на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года", - пишет он.

По его словам, Морваи прибыла в пункт пропуска "Лужанака", где во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ относительно нее.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - сообщил Слободян.

Он отметил, что депутату вручили решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания для ограничения на въезд в Украину.

 
Кристина Морваи
Фото alfahir.hu

Украинская правда

Темы: ЕвропарламентПограничная службаВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Европарламент
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: