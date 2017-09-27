У Києві загорілася будівля Інституту харчових технологій

На восьмому поверсі Інституту харчових технологій, будівля якого розташована на вулиці Володимирській, 72, у Києві, сталася пожежа.

Про це повідомляє Громадське радіо.

За свідченням очевидця Романа Сініцина, рятувальники приїхали на місце події протягом семи хвилин після виклику.

Наразі відбувається евакуація співробітників Інституту та ліквідація вогню.

Як повідомила прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага, інформація про пожежу в будівлі надійшла в службу порятунку о 19:20.

О 20:04 пожежу було локалізовано на площі 30 кв.м, а о 20:10 ліквідовано.

"За попередньою інформацією, врятовано одну людину 1948 року народження, професор", - повідомила Водолага, цитує її "Інтерфакс-Україна".

Українська правда