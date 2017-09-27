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В Киеве загорелось здание Института пищевых технологий

Среда, 27 сентября 2017, 21:22
В Киеве загорелось здание Института пищевых технологий

На восьмом этаже Института пищевых технологий, здание которого находится на улице Владимирской, 72, в Киеве, произошел пожар.

Об этом сообщает Громадське радио.

По свидетельству очевидца Романа Синицына, спасатели приехали на место происшествия в течение семи минут после вызова.

Сейчас происходит эвакуация сотрудников Института и ликвидация огня.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, информация о возгорании в здании поступила в службу спасения в 19:20.

В 20:04 возгорание было локализовано на площади 30 кв.м, а в 20:10 ликвидировано.

"По предварительной информации, спасен один человек 1948 года рождения, профессор", - сообщила Водолага, цитирует ее "Интерфакс-Украина".

Украинская правда

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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