"До зустрічі в Гаазі". Опубліковано відео із судилища над Умеровим

У об'єктив кримськотатарських активістів, які таємно знімали засідання суду, потрапили обличчя тих людей, які звинувачували і виносили вирок заступнику голови Меджлісу.

Відео опублікував кримський проект української служби Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, на відео потрапили прокурори Денис Семенчук, Олег Саргінов, Олена Артеменко, суддя Андрій Кулішов.

"Кримськотатарський народ відстоює тут безпеку всього цивілізованого світу. Якщо агресія Росії щодо України і Криму залишиться безкарною, це стане прецедентом, через який обрушиться весь світовий порядок", - зявив Умеров в останньому слові.

Заступник глави Меджлісу закінчив виступ рядком з гімну кримськотатарського народу "Я поклявся, я дав слово за народ свій померти".

"До зустрічі в Гаазі", - додав Умеров.

Як відомо, у середу 27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і призначив покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Адвокати Умерова заявляють, що вирок у вигляді двох років колонії-поселення для Умерова є небезпечним для нього у зв’язку зі станом здоров’я.

Сам Умеров стверджує, що вирок Сімферопольського районного суду для нього був очікуваним і є проявом бажання російської влади змусити мовчати кримських татар.

Він зазначив, що подаватиме апеляційну скаргу, після позиватиметься до Європейського суду з прав людини.

МЗС України вимагає негайно звільнити Умерова. З осудом порушень прав людини в окупованому Росією Криму і, зокрема, вироку Умерову виступила Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Глибоке занепокоєння вироком Умерову висловило посольство Великої Британії в Україні.