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"До встречи в Гааге". Опубликовано видео с судилища над Умеровым

Четверг, 28 сентября 2017, 04:21
До встречи в Гааге. Опубликовано видео с судилища над Умеровым

В объектив крымскотатарских активистов, которые тайно снимали заседания суда, попали лица тех людей, которые обвиняли и выносили приговор заместителю председателя Меджлиса.

Видео опубликовал крымский проект украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии.

Так, на видео попали прокуроры Денис Семенчук, Олег Саргинов, Елена Артеменко, судья Андрей Кулешов.

"Крымско-татарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого обрушится весь мировой порядок", - зявил Умеров в последнем слове.

Заместитель главы Меджлиса закончил выступление строчкой из гимна крымскотатарского народа "Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть".

"До встречи в Гааге", - добавил Умеров.

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Адвокаты Умерова заявляют, что приговор в виде двух лет колонии-поселения для Умерова опасен для него в связи с состоянием здоровья.

Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.

Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

МИД Украины требует немедленно освободить Умерова.

С осуждением нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму и, в частности, приговора Умерову выступила Международная правозащитная организация Amnesty International.

Глубокую озабоченность приговором Умерову выразило посольство Великобритании в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрымоккупацияРосcияправа человека
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