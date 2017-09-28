Україна і Ізраїль вийшли на фінішну пряму в переговорах щодо ЗВТ

Україна і Ізраїль звершили черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська у Facebook.

"Сьогодні ми на крок ближче до створення ще однієї зони вільної торгівлі. Щойно завершили черговий раунд переговорів. Переговори дуже насичені та непрості, але нам вдалось вийти на фінішну пряму" - написала вона.

За словами Микольської, важливо, щоб ЗВТ створювала нові можливості для українських експортерів.

"Саме тому ми ставимо за мету забезпечити безмитний доступ якомога більшої кількості сільськогосподарських і промислових товарів на ринок Ізраїлю" - зазначила торгпред.

"Для нас також важливо, щоб ЗВТ запрацювала для участі українського бізнесу в глобальних ланцюжках доданої вартості в контексті участі Ізраїлю в Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед про преференційні правила походження, особливо в торгівлі з ЄС" - додала вона.

Раніше в уряді Ізраїлю заявляли, що роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем буде завершено найближчим часом.

"Європейська правда"