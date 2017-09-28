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Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах по ЗСТ

Четверг, 28 сентября 2017, 09:08

Украина и Израиль совершили очередной раунд переговоров относительно зоны свободной торговли.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская в Facebook.

"Сегодня мы на шаг ближе к созданию еще одной зоны свободной торговли. Завершили очередной раунд переговоров. Переговоры очень насыщенные и непростые, но нам удалось выйти на финишную прямую", - написала она.

По словам Микольской, важно, чтобы ЗСТ создавала новые возможности для украинских экспортеров.

"Именно поэтому мы ставим цель обеспечить беспошлинный доступ как можно большего количества сельскохозяйственных и промышленных товаров на рынок Израиля", - отметила торгпред.

"Для нас также важно, чтобы ЗСТ заработала для участия украинского бизнеса в глобальных цепочках добавленной стоимости в контексте участия Израиля в Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед о преференциальные правила происхождения, особенно в торговле с ЕС", - добавила она.

Ранее в правительстве Израиля заявляли, что работу над текстом соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем будет завершено в ближайшее время.

"Европейская правда"

Темы: Израильторговля
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