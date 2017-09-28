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Турчинов: Відповідальність за вибухи в Калинівці несе в тому числі Муженко

Четвер, 28 вересня 2017, 12:50

Відповідальність за пожежу на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області несе вся вертикаль оборонного керівництва країни, починаючи від начальника Генерального штабу.

Про це заявив журналістам 28 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Протягом цього року (в Балаклії і тепер у Калинівці) ми втратили велику кількість боєприпасів. Країні нанесений найбільший удар по обороноздатності з початку війни", – наголосив Турчинов.

"Для мене принциповою – про це я говорив на засіданні воєнного кабінету – є відповідальність. Починаючи від начальника Генштабу і по всій вертикалі тих, хто відповідає за оборону нашої країни", – зазначив секретар РНБО.

 "Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали. І тому постає питання щодо якості захисту нашої країни. І поки у нас не будуть відповідати найвищі посадові особи, які не виконують якісно свої функції, ми будемо постійно рахувати наші втрати і наші збитки", – наголосив Турчинов.

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Як відомо, 26 вересня на базі боєприпасів у Калинівці почалися вибухи. Було відкрито кримінальне провадження за статтею "Диверсія". За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, наразі диверсійних груп не знайшли, але диверсію могли вчинити ті, хто мав доступ до складів із боєприпасами.

Наближені до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова депутати вимагають персональної відповідальності начальника Генштабу Віктора Муженка.

Зокрема народний депутат з фракції "Народний фронт" і член колегії МВС Антон Геращенко запропонував звільнити голову Генштабу через надзвичайну ситуацію в Калинівці.

Як відомо, Олександр Турчинов призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони України 15 грудня 2014 року.

На позачергових виборах до Верховної ради в 2014 році він був обраний народним депутатом України за партійним списком від "Народного фронту".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіяВінницька областьГенштаб
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