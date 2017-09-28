До заступника Реви і інших в Мінсоцполітики приходили з обшуком

Генпрокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки в Міністерстві соцполітики.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження відносно службових осіб мінсоцполітики за фактом "сприяння ними керівникам комерційних структур у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету".

"А також за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку та соціально незахищених категорій населення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що обшуки провели у заступника міністра соціальної політики та інших службових осіб міністерства.

Українська правда