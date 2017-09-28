Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К заместителю Ревы и другим в Минсоцполитики приходили с обыском

Четверг, 28 сентября 2017, 19:05

Генпрокуратура совместно с Нацполициею провела обыски в Министерстве соцполитики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, обыски проведены в рамках расследования уголовного производства в отношении должностных лиц Минсоцполитики по факту "содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет".

"А также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социально незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что обыски провели у заместителя министра социальной политики и других должностных лиц министерства.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровГенпрокуратураполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: