К заместителю Ревы и другим в Минсоцполитики приходили с обыском

Генпрокуратура совместно с Нацполициею провела обыски в Министерстве соцполитики.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



Согласно сообщению, обыски проведены в рамках расследования уголовного производства в отношении должностных лиц Минсоцполитики по факту "содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет".



"А также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социально незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.



Указывается, что обыски провели у заместителя министра социальной политики и других должностных лиц министерства.



Украинская правда