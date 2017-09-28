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Екс-нардепу та помічнику, причетним до "чорної бухгалтерії" ПР, повідомили про підозру

Четвер, 28 вересня 2017, 23:29

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату, а також помічнику народного депутата, які причетні до "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Згідно з інформацією, досудове слідство зібрало достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-нардепа та помічника нардепа із членів Партії регіонів до діяльності у складі злочинної організації під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича, здійснення ними функцій із обліку та видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також давання хабарів високопосадовцям та іншим держчиновникам.

Вказаним особам повідомлено про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 369 КК України (у редакції від 05.04. 2001); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 369 КК України (у редакції від 07.04. 2011); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368-2 КК України (у редакції від 07.04. 2011).

Під час проведення обшуків за місцем реєстрації та проживання фігурантів та інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів, правоохоронці виявили та вилучили цінності, комп'ютерну техніку, документи, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

За даними джерел "Української правди", у повідомленні ГПУ йдеться про Віталія та Євгена Калюжних.

Як відомо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році тощо.

Аналіз документів дав підставу припустити, що депутати-регіонали Євген Геллер і Віталій Калюжний були основними кураторами життєдіяльності ПР. Їхні помічники отримували гроші на партійні витрати, та й самі вони частіше за інших фігурують в списках.

"Дзеркало тижня" раніше писало, що брат Віталія Калюжного Євген, який також займався "чорною бухгалтерією", виїхав за межі країни.

Українська правда

Теми: Партія регіонівГенпрокуратура
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