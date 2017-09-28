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Экс-нардепу и помощнику, причастным к "черной бухгалтерии" ПР, сообщили о подозрении

Четверг, 28 сентября 2017, 23:29

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату, а также помощнику народного депутата, причастным к "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Согласно информации, досудебное следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-нардепа и помощника нардепа из членов Партии регионов к деятельности в составе преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича, осуществления ими функций по учету и выдаче наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также даче взяток высокопоставленным чиновникам и другим госслужащим.

Указанным лицам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 369 УК Украины (в редакции от 05.04. 2001); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 369 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011); ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011).

Во время проведения обысков по месту регистрации и проживания фигурантов и других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений, правоохранители обнаружили и изъяли ценности, компьютерную технику, документы, содержащие сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых во время указанного уголовного производства.

По данным источников "Украинской правды", в сообщении ГПУ говорится о Виталии и Евгения Калюжных.

Как известно, 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

Анализ документов дал основание предположить, что депутаты-регионалы Евгений Геллер и Виталий Калюжный были основными кураторами жизнедеятельности ПР. Их помощники получали деньги на партийные расходы, да и сами они чаще других фигурируют в списках.

"Зеркало недели" ранее писало, что брат Виталия Калюжного Евгений, который также занимался "черной бухгалтерией", выехал за пределы страны.

Украинская правда

Темы: Партия регионовГенпрокуратура
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