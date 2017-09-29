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Избиение майдановцев: Трем экс-чиновникам МВД объявили подозрения

Пятница, 29 сентября 2017, 13:03

Трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины сообщено о подозрении в системном препятствовании проведению митингов и координации правоохранительных органов в ходе силовых акций против митингующих в феврале 2014 года.

Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Следователи Департамента специальных расследований Генпрокуратуры уведомили о подозрении трех бывших высокопоставленных чиновников МВД Украины, двое из которых и сейчас занимают руководящие должности в Национальной полиции", - сказал Горбатюк.

По его словам, подозрение предъявлено по факту "системной реализации организованного бывшим президентом Украины и высокопоставленными лицами страны препятствования проведению митингов, собраний и демонстраций граждан".

Горбатюк рассказал, что препятствование "выражалось в разработке проектов постановлений Кабинета министров Украины, которыми было предоставлено разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдачи сотрудникам правоохранительных органов для использования в отношении участников акции протеста в Киеве в феврале 2014 года".

Руководитель департамента подчеркнул, что эти люди также подозреваются в том, что координировали действия правоохранителей во время силовых акций против митингующих 18-19 февраля в 2014 году в Киеве с применением насилия и оружия.

"Один из подозреваемых также уведомлен о подозрении по факту незаконного предоставления неправомерной выгоды (дополнительное нелегальное финансирование) сотрудникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протеста в Киеве в 2013-2014 годах", - добавил Горбатюк.

Он сообщил, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: МайданГенпрокуратура
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