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На Хмельниччині розбився літак, 2 пілоти загинули

П'ятниця, 29 вересня 2017, 13:32

У Красилівському районі Хмельницької області розбився навчально-тренувальний літак.   

Про це Українській правді підтвердив прес-секретар повітряних сил Роман Юрчило.

"Підтверджую, що під час планових польотів стався авіаційний інцидент: впав навчально-тренувальний літак Л-39", - сказав він.

 
літак л-39

Прес-центр командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель двох пілотів.

 "Сьогодні, 29 вересня, о 12.21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 в районі населеного пункту Старокостянтинів. У результаті авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло", - повідомили у відомстві.

Вказується, що на місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи. Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

Українська правда

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Теми: авіанадзвичайна подія
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