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В Хмельницкой области разбился самолет, 2 пилота погибли

Пятница, 29 сентября 2017, 13:32

В Красиловском районе Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет.

Это Украинской правде подтвердил пресс-секретарь воздушных сил Роман Юрчило.

"Подтверждаю, что во время плановых полетов произошел авиационный инцидент: упал учебно-тренировочный самолет Л-39", - сказал он.

 
фото: л-39

Пресс-центр командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook сообщил о гибели двух пилотов.

"Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли", - сообщили в ведомстве.

Указывается, что на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются.

Украинская правда

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Темы: авиачрезвычайное происшествие
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