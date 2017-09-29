День в АТО: Боевики 9 раз стреляли по позициям ВСУ, один военный ранен

Пророссийские боевики в пятницу 9 раз нарушили перемирие, украинские военные 6 раз отвечали на их огонь.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, сутки началась с интенсивных обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении.

"Ночью, недалеко от поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу", - рассказали в штабе АТО.

Кроме того, утром почти три часа пророссийские незаконные вооруженные формирования били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем под вражеским огнем снова оказались позиции ВСУ у Авдеевки и Каменки.

"На Приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14 часов, неподалеку Талаковки, в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранения один украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.

Согласно информации, на Луганском направлении сохранялась тишина.

Украинская правда