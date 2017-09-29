Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: Боевики 9 раз стреляли по позициям ВСУ, один военный ранен

Пятница, 29 сентября 2017, 18:20

Пророссийские боевики в пятницу 9 раз нарушили перемирие, украинские военные 6 раз отвечали на их огонь.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, сутки началась с интенсивных обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении.

"Ночью, недалеко от поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу", - рассказали в штабе АТО.

Кроме того, утром почти три часа пророссийские незаконные вооруженные формирования били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем под вражеским огнем снова оказались позиции ВСУ у Авдеевки и Каменки.

"На Приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14 часов, неподалеку Талаковки, в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранения один украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.

Согласно информации, на Луганском направлении сохранялась тишина.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: