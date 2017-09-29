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Суд РФ заарештував затриманих у Криму "українських шпигунів"

П'ятниця, 29 вересня 2017, 19:10

Затримані в Криму за підозрою в державній зраді російський військовослужбовець і його знайома заарештовані рішенням суду.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

"У рамках кримінальної справи, порушеної стосовно громадян Росії Анни Сухоносової і Дмитра Долгополова за статтею 275 КК РФ (державна зрада), ФСБ РФ проведені невідкладні слідчі дії… Щодо них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що підозрювані були доставлені до Московського окружного військового суду.

Як повідомлялося раніше, у Сімферополі ФСБ Росії затримала громадян Російської Федерації Анну Сухоносову і Дмитра Долгополова за підозрою в шпигунстві на користь України.

Санкція статті 275 УК РФ, за якою затримали Долгополова, передбачає позбавлення волі на термін до 20 років.

Речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що затриманий Дмитро Долгополов раніше проходив службу у ЗСУ, а в 2014 році після анексії Криму перейшов на службу до російської армії.

Федеральна служба безпеки РФ розповсюдила відео, на якому затриманий нібито зізнається в шпигунстві.

Однак на самому записі видно тільки, як він відповідає на питання, у зв'язку з чим затриманий: "У зв'язку з тим, що передавав секретну інформацію до Головного управління розвідки Міноборони України", - каже Долгополов на допиті.

Теми: РосіяКриманексіясуд
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