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Луценко пообіцяв "перевірку бізнесу вандалів", що знищили графіті

Неділя, 3 вересня 2017, 18:18

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що бізнес підприємців з магазину "Емпоріум" на вул. Грушевського, 4, на фасаді якого знищено графіті часів Майдану, перевірять усі державні контролюючі органи. 

Про це Луценко заявив 3 вересня у Facebook. 

"Бізнес вандалів з "Емпоріума" найближчим часом ретельно перевірять усі державні контролюючі органи", - заявив він. 

Також генпрокурор нагадав, що столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були нанесені в ході Революції Гідності на фасаді будинку на Грушевського.

3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Вхід до магазину люкс-меблів, з фасаду якого перед стерли графіті, розгромили, а біля входу запалили шини. 

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність. 

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу. 

Українська правда 

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Теми: ЛуценкоКиївЄвромайдан
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