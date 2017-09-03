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Салон меблів, на фасаді якого знищили графіті, закрився

Неділя, 3 вересня 2017, 20:25
Салон меблів, на фасаді якого знищили графіті, закрився

Салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився. 

Про це повідомив у Facebook керівник магазину Ігор Доценко, який раніше коментував знищення малюнків

"Шановні громадяни, салон "Емпоріум" закрито. Не дивлячись на те, що ми три з половиною року доглядали за графіті, ми стали заручниками провокаторів, які і замалювали ці роботи, щоб й здійснити цей акт вандалізму", - заявив Доценко. 

Також він висловив сподівання, що "поліція та суд розберуться" у ситуації.

Разом з тим журналіст Тетяна Висоцька оприлюднила фото, на якій сам Доценко керує робітником, який замальовував графіті. 

"Власник магазину "Емпоріум" на Грушевського заявив, що не має стосунку до знищення Ікон Революції, і що це - провокація проти нього. Але власне ... фото, де Доценко безпосередньо керує робітником, який знищує нашу Історію", - зазначила вона.

 

У свою чергу в Інституті історії НАН України заявили, що графіті, ймовірно, "знищено власником магазину "Емпоріум", що є орендатором приміщення Інституту української мови НАН України, без погодження із власником будинку".

За даними Інституту, будинок по вул. Грушевського, 4 є власністю НАН України та перебуває на балансі Інституту історії України НАН України, що не погодив договору оренди Інституту української мови із власником "Емпоріум". 

"Співробітники Інституту історії України та інших гуманітарних академічних установ, що розміщуються в будинку, вкрай обурені подібними діями орендатора. Сподіваємось, що правоохоронні органи дадуть їм належну оцінку згідно з чинним законодавством",- йдеться у заяві.

3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у  Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. 

Доценко ці графіті назвав "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Активісти патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

У свою чергу директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії. 

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність. 

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч.2 ст 298 Кримінального кодексу України

Українська правда 

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Теми: КиївЄвромайдан
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