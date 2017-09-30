СЦКК: Через неконтрольований кордон з РФ їздить більше військових

На російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення майже наполовину кількість осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.

Як повідомили представники української сторони СЦКК, таке збільшення зафіксовано у період з 19 по 26 вересня поточного року.

"Спостереження за цією категорією осіб значно ускладнює те, що вони перетинають кордон в приватних транспортних засобах із затемненими вікнами, або автобусах та мікроавтобусах із закритими віконними шторками", - зазначено у повідомленні СЦКК.

За даними місії ОБСЄ, аналогічна ситуація - щодо проїзду вантажних транспортних засобів: 524 вантажівки прямували до РФ, 334 – в Україну. Також значно збільшилася кількість автоцистерн з надписами російською мовою: "Огнеопасно" - з 41 до 71 вантажівки.

Також в районі прикордонного ПП "Гуково" зафіксовано рух 38 потягів, 16 рухались в Україну, інші 22 – в РФ.

За даними СЦКК, колишні офіційні пункти пропуску через кордон з РФ, які зараз не перебувають під контролем уряду України, перебувають під жорстким контролем з боку ОРДО і ОРЛО, а спостерігачі ОБСЄ стикаються із труднощами в доступі до неконтрольованих ділянок кордону.

"З боку Російської Федерації продовжуються порушення норм міжнародного права і законодавства України в частині перетину неконтрольованого урядом України ділянки російсько-українського кордону", - заявили в СЦКК.

Українська правда