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СЦКК: Через неконтролируемую границу с РФ ездит больше военных

Суббота, 30 сентября 2017, 18:03
СЦКК: Через неконтролируемую границу с РФ ездит больше военных

На российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" зафиксировано увеличение почти наполовину количества человек в форме военного образца, пересекающих границу индивидуально или в группах в обоих направлениях.

Как сообщили представители украинской стороны СЦКК, такое увеличение зафиксировано в период с 19 по 26 сентября текущего года.

"Наблюдение за этой категорией лиц значительно осложняет то, что они пересекают границу в частных транспортных средствах с затемненными окнами, или автобусах и микроавтобусах с закрытыми оконными шторками", - говорится в сообщении СЦКК.

По данным миссии ОБСЕ, аналогичная ситуация - с проездом грузовых транспортных средств: 524 грузовика направлялись в РФ, 334 - в Украине. Также значительно увеличилось количество автоцистерн с надписями на русском языке "Огнеопасно" - с 41 до 71 грузовика.

Также в районе пограничного пункта пропуска "Гуково" зафиксировано движение 38 поездов, 16 двигались в Украину, остальные 22 - в РФ.

По данным СЦКК, бывшие официальные пункты пропуска через границу с РФ, которые сейчас не находятся под контролем правительства Украины, находятся под жестким контролем со стороны ОРДО и ОРЛО, а наблюдатели ОБСЕ сталкиваются с трудностями в доступе к неконтролируемым участкам границы.

"Со стороны Российской Федерации продолжаются нарушения норм международного права и законодательства Украины в части пересечения неконтролируемых правительством Украины участков российско-украинской границы", - заявили в СЦКК.

Украинская правда

Темы: РосcияДонбассграница
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