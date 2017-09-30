У зоні АТО троє українських військових зазнали поранень
Субота, 30 вересня 2017, 19:06
Протягом 30 вересня бойовики вели вогонь переважно на Приморському і Донецькому напрямках, троє бійців ЗСУ зазнали поранень - біля Авдіївки та Пісків.
Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.
Зокрема біля Авдіївки з початку доби бойовики тричі відкривали вогонь з різних видів гранатометів і стрілецької зброї, поранень зазнали двоє бійців.
Також обстріли велися вночі біля шахти Бутівка та в районі Пісків, де отримав поранення один український військовослужбовець.
На Приморському напрямку в районі Водяного бойовики тричі застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети, обстріляно сили АТО біля Богданівки і Широкиного.
Українська правда