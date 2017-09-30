В зоне АТО трое украинских военных получили ранения
Суббота, 30 сентября 2017, 19:06
На протяжении 30 сентября боевики вели огонь преимущественно на Приморском и Донецком направлениях, трое бойцов ВСУ получили ранения - возле Авдеевки и Песков.
Об этом говорится в сообщении штаба АТО.
В частности на околицах Авдеевки с начала суток боевики трижды открывали огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия, ранения получили два бойца.
Также обстрелы велись ночью возле шахты Бутовка и в районе Песков, где получил ранения один украинский военнослужащий.
На Приморском направлении в районе Водяного боевики трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, также обстреляны силы АТО возле Богдановки и Широкино.
Украинская правда