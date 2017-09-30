СМИ: В Конго разбился военный самолет, погибли трое украинцев

В Киншасе - столице Конго - разбился военный грузовой самолет, никто из 12 членов экипажа не выжил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны республики.

Вместе с тем издание Actualite.cd отмечает со ссылкой на представителя правительства Конго Ламберта Менде сообщает, что в результате крушения грузового самолета погибли 8 человек, трое из которых - граждане Украины.

Сообщается, что крушение произошло утром 30 сентября: грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджали в Киншасе и разбился на восточной окраине города.

По информации офицера, который пожелал остаться неназванным, среди погибших были и конголезцы, и иностранцы, а разбившийся самолет - "Антонов", направлявшийся в город Букаву.

Как сообщили УП в МИД Украины, департамент консульской службы МИД проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли стать жертвами авиакатастрофы.

#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMalade pic.twitter.com/AwXKWIkExr — Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) September 30, 2017

Украинская правда