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СМИ: В Конго разбился военный самолет, погибли трое украинцев

Суббота, 30 сентября 2017, 23:41

В Киншасе - столице Конго - разбился военный грузовой самолет, никто из 12 членов экипажа не выжил. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны республики. 

Вместе с тем издание Actualite.cd отмечает со ссылкой на представителя правительства Конго Ламберта Менде сообщает, что в результате крушения грузового самолета погибли 8 человек, трое из которых - граждане Украины. 

Сообщается, что крушение произошло утром 30 сентября: грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджали в Киншасе и разбился на восточной окраине города.

По информации офицера, который пожелал остаться неназванным, среди погибших были и конголезцы, и иностранцы, а разбившийся самолет - "Антонов", направлявшийся в город Букаву. 

Как сообщили УП в МИД Украины, департамент консульской службы МИД проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли стать жертвами авиакатастрофы.

Украинская правда 

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Темы: катастрофы
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