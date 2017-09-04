Туск: ЄС готовий посилити санкції проти КНДР

Євросоюз готовий посилити санкції щодо Північної Кореї і водночас закликає Пхеньян до поновлення діалогу щодо її програм з розробки ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет.

Про це йдеться у заяві президента Європейської Ради Дональда Туска, опублікованій на сайті Ради ЄС.

ЄС вимагає від КНДР відмовитися від ядерної зброї, зброї масового знищення та ракетних програм і припинити всі пов'язані з цим види діяльності.

"ЄС готовий посилити свою політику санкцій і закликає Північну Корею відновити діалог про свої програми без умов. Ми закликаємо Раду безпеки ООН прийняти подальші санкції та продемонструвати більш рішучий намір досягти мирної денуклеаризації Корейського півострова. Ставки стають надто високими", - сказано в заяві.

Як повідомлялось, Сполучені Штати Америки розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

Раніше в цей же день глава Пентагону Джеймс Маттіс заявив, що США готові дати "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні або її союзникам.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Також президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.