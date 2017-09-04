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Південна Корея відпрацювала удар по ядерних об'єктах КНДР

Понеділок, 4 вересня 2017, 07:55
Південна Корея відпрацювала удар по ядерних об'єктах КНДР

У відповідь на успішне випробування Пхеньяном ядерного заряду, Південна Корея провела власні ракетні навчання - для відпрацювання можливого удару по ядерних об'єктах північного сусіда.

Про це пише BBC.

В ході навчань були використані справжні бойові заряди, запуск яких здійснювався як з землі, так і з літаків.

За словами кореспондента Бі-бі-сі в Сеулі Робіна Бранта, проведення навчань мало продемонструвати перехід Південної Кореї в стан підвищеної бойової готовності. Бойові заряди були звичайними - у країни немає ядерних боєголовок.

 
AFP

Однак південнокорейське командування заявило, що навчання проводилися "з урахуванням місця розташування" полігону, де Пхеньян провів успішне випробування ядерного заряду.

"Навчання демонструють, що армія Південної Кореї рішуче налаштована знищити не тільки джерело провокації, а й керівництво противника і його додаткові сили, якщо вони загрожують безпеці наших людей", - цитує агентство Йонхап представника південнокорейського командування.

Агентство також повідомило, що Сеул і Вашингтон погодилися переглянути поточні домовленості, щоб Південна Корея могла вдвічі збільшити свою ракетну міць.

Напередодні північнокорейське випробування і можливі дії у відповідь обговорювалися в Білому домі, після чого глава Пентагону Джеймс Меттіс пообіцяв, що в разі загрози США, їх територіях та територіях союзників з боку КНДР Вашингтон має намір дати Пхеньяну "потужну військову відповідь".

У понеділок Рада Безпеки ООН проведе засідання у зв'язку з останнім ядерним випробуванням КНДР. Зустріч відбудеться о 10.00 за місцевим часом.

Як повідомлялось, Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Теми: Південна КореяПівнічна Кореяядерна зброя
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