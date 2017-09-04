ООН проведе засідання у зв'язку з ядерним випробуванням КНДР

Рада Безпеки США запланувала екстрену нараду після того, як Північна Корея провела випробування водневої бомби.

Про це повідомляє AP.

"США, Японія, Франція, Великобританія і Південна Корея почали вимагати скликати засідання на понеділок (4 вересня) після того, як Північна Корея підірвала те, що вона назвала водневою бомбою", - йдеться в повідомленні.

Також у зв'язку з випробуваннями КНДР протягом тижня заплановане друге термінове засідання Ради Безпеки.

Засідання має розпочатися о 10:00.

We along w/Japan, France, the UK and S.Korea have called for an emergency Security Council meeting on N.Korea in the open tomorrow at 10am — Nikki Haley (@nikkihaley) September 3, 2017

Як повідомлялось, президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що Євросоюз готовий посилити санкції щодо Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

За його словами, Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

У цей же день глава Пентагону Джеймс Маттіс заявив, що США готові дати "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні або її союзникам.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Перед цим, в ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні засудила поведінку КНДР.