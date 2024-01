ООН проведе засідання у зв'язку з ядерним випробуванням КНДР

Рада Безпеки США запланувала екстрену нараду після того, як Північна Корея провела випробування водневої бомби.

Про це повідомляє AP.

"США, Японія, Франція, Великобританія і Південна Корея почали вимагати скликати засідання на понеділок (4 вересня) після того, як Північна Корея підірвала те, що вона назвала водневою бомбою", - йдеться в повідомленні.

Також у зв'язку з випробуваннями КНДР протягом тижня заплановане друге термінове засідання Ради Безпеки.

Засідання має розпочатися о 10:00.

We along w/Japan, France, the UK and S.Korea have called for an emergency Security Council meeting on N.Korea in the open tomorrow at 10am