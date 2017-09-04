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ООН проведе засідання у зв'язку з ядерним випробуванням КНДР

Понеділок, 4 вересня 2017, 04:13

Рада Безпеки США запланувала екстрену нараду після того, як Північна Корея провела випробування водневої бомби.

Про це повідомляє AP.

"США, Японія, Франція, Великобританія і Південна Корея почали вимагати скликати засідання на понеділок (4 вересня) після того, як Північна Корея підірвала те, що вона назвала водневою бомбою", - йдеться в повідомленні.

Також у зв'язку з випробуваннями КНДР протягом тижня заплановане друге термінове засідання Ради Безпеки.

Засідання має розпочатися о 10:00.

Як повідомлялось, президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що Євросоюз готовий посилити санкції щодо Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

За його словами, Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють. 

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

У цей же день глава Пентагону Джеймс Маттіс заявив, що США готові дати "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні або її союзникам.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Перед цим, в ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні засудила поведінку КНДР.

 

Теми: ядерна зброяООНПівнічна Корея
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