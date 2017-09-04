Автор графіті на Грушевського розповів, коли зможе його відновити

Стріт-арт художник Sociopath розповів, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити, які були нанесені під час Революції гідності на вулиці Грушевського.

Про це він повідомив на Facebook.

"Сьогодні я мав розмову з міністром культури, паном Нищуком, ми дійшли згоди, що після вирішення усіх офіційних і організаційних питань, я відновлю "Ікони Революції". Нарешті в мене буде час і простір, якого мені бракувало в ту ніч на Груші, щоб зробити якісні малюнки", - зазначив художник.

"І хочу порадувати львів"ян: реставраційні роботи я почну з відновлення львівської Трилогії "Війна", міністр обіцяв сприяти. Чекаю, коли будуть вирішені всі формальності і беруся до роботи. Люди, давайте тримати", - додав він.

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше 3 вересня розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум".

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут звернеться до поліції та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

4 вересня із магазина "Емпоріум" взялися вивозити меблі.

Українська правда