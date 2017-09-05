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Майно Розенблата залишили під арештом

Вівторок, 5 вересня 2017, 15:22

Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту народного депутата Борислава Розенблата на ухвалу суду про накладення арешту на частину його майна.

Відповідне рішення 5 вересня оголосив суддя Іван Рибак, повідомляє "Укрінформ".

"Апеляційну скаргу залишити без задоволення", - сказав Рибак.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка у коментарі журналістам після засідання зазначив, що прокуратура задоволена цим рішенням суду.

Як відомо, раніше суд арештував частину майна Розенблата, якого підозрюють в отриманні хабарів від представника іноземної кампанії за сприяння у видобутку бурштину.

11 липня Верховна Рада підтримала подання про зняття депутатської недоторканності з Розенблата, відхиливши клопотання про надання дозволу на його арешт.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.

18 серпня суд продовжив Розенблату запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.

Теми: Розенблат
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