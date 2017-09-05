Нардепи з "Демальянсу" теж поїдуть дивитися, як зустрінуть Саакашвілі

Представники партії "Демократичний альянс" поїдуть 10 вересня на пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, де очікується приїзд Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявили народні депутати Сергій Лещенко, Юрій Дерев’янко, Світлана Заліщук та Сергій Євтушок на брифінгу у Верховній Раді.

Юрій Дерев’янко зазначив, що 5 вересня вони з іншими депутатами закликали владу забезпечити безпеку 10 вересня на пункті пропуску "Краківець", де планує повернутися в Україну Саакашвілі. Нардепи планують там пильнувати за дотриманням закону.

Дерев’янко заявив, що є десятки підписів нардепів із демократичних сил , які погодилися здійснити депутатський контроль під час зустрічі Саакашвілі.

"Заборони на перетин кордону Міхеілом Саакашвілі ні від Прикордонної служби, ні від Служби безпеки України, ні від Міграційної служби немає. Всі офіційні документи на цю тему ми отримали", – заявив він

"Якщо до неділі раптом з’являться такі заборони, ми хочемо офіційно попередити керівників усіх цих спецслужб, щоб вони не виконували злочинні накази, які можуть надходити від Адміністрації президента. Адже якщо тиждень тому і станом на зараз цих заборон немає, то поява заборони може свідчити тільки про одне: про порушення керівником відповідного органу Кримінального кодексу", – сказав Дерев’янко.

Він наголосив, що увага ЗМІ і західних чиновників буде прикута до ситуації з Саакашвілі.

"Ми закликаємо наші державні органи чинити виключно у відповідності до законодавства, забезпечити конституційне право громадянина України, а також особи, яка має право постійно проживати в Україні, Михайла Саакашвілі захистити себе в суді, потрапити в Україну, перетнути державний кордон. І щоб усі ці дії відбувалися мирно, згідно з законодавством і нашими міжнародними зобов’язаннями", – сказав Дерев’янко.

Світлана Заліщук зазначила, що комусь можуть не подобатися окремі політики, але особиста симпатія чи антипатія не повинна ставати "інструментом політичної розправи над політичним опонентом".

"Я особисто поїду на кордон зустрічати Михайла Саакашвілі – не особисто до пана Саакашвілі, а до громадянина України задля того, щоб пересвідчитися, що український закон буде працювати", – пояснила вона.

Як член комітету з закордонних справ і голова підкомітету з євроінтеграції Заліщук нагадала, що Україна є підписантом Декларації про права людини, Конвенції щодо громадянства, Конвенції щодо людей без громадянства тощо – і має низку зобов’язань.

"Ми повинні допустити Михайла Саакашвілі на територію України. У нього є кілька правових підстав на це. По-перше, це особисто оскаржити у суді позбавлення громадянства, по-друге – довести, що Україна є місцем постійного його проживання", – сказала депутат.

За словами Заліщук, вона поїде на кордон саме щоб пересвідчитися, що Міграційна служба та прикордонники дотримуватимуться законодавства.

У свою чергу, Сергій Лещенко заявив, що з Саакашвілі в Україні зводять рахунки і намагаються "ізолювати конкурента чинного президента Петра Порошенка".

"Якщо Янукович саджав у тюрми, там ізолював, Порошенко витискає із країни, позбавляє громадянства, паспорта, ізолює таким чином", – сказав він і додав, що з наближенням виборів "гайки" будуть закручувати все сильніше.

Лещенко згадав також, що брату Міхеіла Саакашвілі скасували дозвіл на роботу в Україні. "Це теж інструмент тиску на самого Михайла Саакашвілі…", – заявив він.

Тому "партія "Демократичний альянс" делегує групу і депутатів, і активістів на контрольний пункт "Краковець" на кордоні, щоб забезпечити дотримання прав людини – не тільки Саакашвілі, а й тих громадян, які там збираються" для дотримання законів, сказав Лещенко.

За його словами, "наступ на демократію лише починається".

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України, а 5 вересня Міністерство юстиції отримало тертій запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу цього політика.

Нардепи від "Самопомочі" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець".

Олена Рощенко, УП