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Адвокат Януковича бідкається, що в нього мало часу для ознайомлення

Середа, 6 вересня 2017, 11:28

Новий адвокат екс-президента Віктора Януковича Максим Герасько заявив, що суд дав йому недостатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Про це він повідомив журналістам після засідання суду у середу.

"Вважаю, що продовження терміну на 20 календарних днів - це дуже малий час. Це нереально ознайомитись з таким матеріалом справи, серйозно підійти до ознайомлення", - зазначив Герасько.

"Я вважаю, що строк для ознайомлення має бути не менше, ніж три місяці. І я буду на цьому наголошувати і на наступному судовому засіданні", - додав він.

За словами адвоката, на ознайомлення з одним томом справи, яких понад 50, йому потрібен один день.

На запитання, чи намагався він зв’язатися з Януковичем, Герасько відповів: "Це питання передчасне. Я буду давати коментарі лише з приводу подій, які вже відбулися".

Як повідомлялося, Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, на 21 вересня.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.

Олег Твердь, УП

Теми: Януковичсудпрокуратура
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